il grande assente salah in palestra rottura definitiva con i reds

L'ultima provocazione di Mohamed Salah sui social ha riacceso le tensioni con il Liverpool, alimentando una polemica che si protrae da settimane. L'assenza del calciatore dalla palestra e le recenti dichiarazioni hanno suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, approfondendo la crisi tra Salah e il club.

Una provocazione (l'ennesima) in uno scatto. L'infinita polemica fra Mohamed Salah e il Liverpool si è accesa anche sui "social" ieri mattina, a poche ore dal match. Mentre i compagni erano in hotel e i dirigenti si preparavano per il pranzo dell'Uefa, il calciatore, dopo le bordate dei giorni scorsi contro il suo club, postava un autoscatto polemico, soprattutto nei confronti del tecnico Arne Slot che lo ha escluso dalla sfida dei convocati per il match di San Siro: lui nella palestra dell' Axa Center (il quartier generale dei Reds), a lavorare da solo nella sala pesi. Nessun commento, anche perché l'immagine vale più di mille altre parole, e che conferma d'intenzione del calciatore di non voler lasciare il Liverpool, almeno fino a ché non ci sarà un'alternativa valida (radiomercato parla di possibili offerte in arrivo dall' Arabia Saudita o dalla MLS americana).

