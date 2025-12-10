Il Globalista | Il budget e la crisi dei laburisti in Gran Bretagna
Il rapporto tra il governo britannico e la crisi dei laburisti si approfondisce con l'ultimo budget presentato da Keir Starmer. L'obiettivo di rafforzare la posizione del Regno Unito nel contesto europeo si scontra con le difficoltà interne e le sfide politiche, evidenziando le complessità di un partito che cerca di ritrovare la propria strada.
Il premier Keir Starmer ha cercato di rendere di nuovo la Gran Bretagna un pilastro degli equilibri di potere europei, ma con scarsi risultati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
