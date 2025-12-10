Il giorno delle Marche | Giovani protagonisti Doppio riconoscimento a Raffaeli e D’Orsogna
Il giorno delle Marche celebra i giovani protagonisti con un doppio riconoscimento a Raffaeli e D’Orsogna. Ad Alexander D’Orsogna, nuovo direttore generale dell’Enac e già amministratore dell’aeroporto delle Marche, è stato assegnato il Premio del presidente della Regione per la Giornata delle Marche 2025, evidenziando il valore e l’impegno delle nuove generazioni nel territorio.
Ad Alexander D’Orsogna, nuovo direttore generale dell’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) e già amministratore delegato dell’aeroporto delle Marche, il Premio del presidente della Regione per la Giornata delle Marche 2025. Oggi (ore 10), nel corso della cerimonia al teatro La Fenice di Senigallia, sarà conferito il riconoscimento al manager che ha ricoperto un ruolo determinante nel percorso di rilancio e sviluppo dell’aeroporto. "La visione e l’impegno di D’Orsogna, marchigiano d’adozione, sono stati determinanti per lo sviluppo e la crescita dell’aeroporto – dice il governatore Acquaroli –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
