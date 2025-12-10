Il giallo di Andrea Costantini morto al supermercato | Chiesta la riesumazione e l' autopsia Per la famiglia è stato ucciso

Il caso di Andrea Costantini, trovato morto il 15 settembre in una cella frigorifera del supermercato di Termoli, ha sollevato numerosi interrogativi. La famiglia richiede ora la riesumazione e un'autopsia per chiarire le cause della morte, ritenuta da loro un omicidio. La vicenda rimane avvolta nel mistero, alimentando l'attenzione dell'opinione pubblica e delle autorità.

È un mistero ancora da risolvere la morte di Andrea Costantini, l'uomo trovato morto lo scorso 15 settembre in una cella frigorifera del supermercato in cui lavorava, a Termoli, in. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Il giallo di Andrea Costantini, morto al supermercato: «Chiesta la riesumazione e l'autopsia». Per la famiglia è stato ucciso

Il giallo di Andrea Costantini, morto al supermercato: «Chiesta la riesumazione e l'autopsia». Per la famiglia è stato ucciso - È un mistero ancora da risolvere la morte di Andrea Costantini, l'uomo trovato morto lo scorso 15 settembre in una cella frigorifera del supermercato in cui lavorava, a Termoli, ... Lo riporta leggo.it

Trovato morto nella cella frigorifera, Procura chiede riesumazione corpo e autopsia - La Procura di Larino chiede riesumazione e autopsia per Andrea Costantini, morto a Termoli il 15 settembre. Come scrive primonumero.it

Andrea Ciresola arriva a Soave! Il 19 dicembre ci aspetta una serata speciale in Sala Consiliare. Un incontro con l’autore di “Avanzato stato di composizione”, il giallo ambientato nella Milano anni ’70 che sta conquistando i lettori grazie ai suoi enigmi, ai Vai su Facebook