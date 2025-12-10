Il gelo di Prodi su Albanese dopo le foto coi leader di Hamas | Sapete bene come la penso

Dopo le foto di Albanese con i leader di Hamas, Prodi ha espresso un gelo nei suoi confronti, lasciando trasparire la propria posizione. La politica spesso si basa su silenzi strategici, ma quando il rumore si fa sentire, il consenso o il dissenso si manifestano chiaramente.

Il silenzio-assenso è quella regola in politica per cui, dopo un certo periodo di "no grazie", passa la tua ultima uscita, quella che ha fatto più rumore e, nei fatti, ti ha posizionato da una "certa parte". È il caso dell'ex premier Romano Prodi. Il padre del centrosinistra sa bene che non può far sua la battaglia di Francesca Albanese, la relatrice Onu che siede ai tavoli con Hamas. Allo stesso tempo, però, non può neanche "scaricarla" pubblicamente, considerando che il suo Pd l'ha difesa fino a ieri. Chiederne le dimissioni sarebbe ammettere l'errore della sinistra e soprattutto avallare quanto scriviamo da mesi.