Il gelo di Prodi su Albanese dopo le foto coi leader di Hamas | Sapete bene come la penso
Dopo le foto di Albanese con i leader di Hamas, Prodi ha espresso un gelo nei suoi confronti, lasciando trasparire la propria posizione. La politica spesso si basa su silenzi strategici, ma quando il rumore si fa sentire, il consenso o il dissenso si manifestano chiaramente.
Il silenzio-assenso è quella regola in politica per cui, dopo un certo periodo di “no grazie”, passa la tua ultima uscita, quella che ha fatto più rumore e, nei fatti, ti ha posizionato da una “certa parte”. È il caso dell'ex premier Romano Prodi. Il padre del centrosinistra sa bene che non può far sua la battaglia di Francesca Albanese, la relatrice Onu che siede ai tavoli con Hamas. Allo stesso tempo, però, non può neanche “scaricarla” pubblicamente, considerando che il suo Pd l'ha difesa fino a ieri. Chiederne le dimissioni sarebbe ammettere l'errore della sinistra e soprattutto avallare quanto scriviamo da mesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Ancora , ancora, ancora un ottimista editoriale del direttore de #IlTempo e amico @Capezzone : Stupro choc fuori dalla metro Espulso sette volte. Ma è ancora qui La foto con Hamas . #Albanese è nella bufera. Il gelo di Prodi : sapete già come la penso. Da le Vai su X
Stupro choc fuori dalla #metro Espulso sette volte. Ma è ancora qui La foto con Hamas. #Albanese è nella bufera. Il gelo di Prodi: “Sapete già come la penso” Ecco la nostra prima pagina Siamo in edicola ? #10dicembre #BuongiornoATutti - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Albanese, pure Prodi spara a zero sulla relatrice Onu: “No alla cittadinanza a Bologna” - La controversia attorno alla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese — relatrice ONU sui Territori palestinesi occupati e figura sempre ... Da iltempo.it
Ieri la regina Camilla ha incontrato un gruppo di vittime di abusi economici. Con un invito alle banche a ... iodonna.it
Mosca: “La promessa di elezioni di Zelensky è teatro delle marionette” imolaoggi.it
Milan e Socios aprono le porte del dietro le quinte del mondo rossonero: i dettagli pianetamilan.it
Certificato di malattia a distanza: si farà in “televisita”. Svolta nella digitalizzazione sanitaria quotidiano.net
Riganò si racconta: «Idolo a Firenze? Sono una persona normale. L’area di rigore è sempre stato il mio ... calcionews24.com
Campania, 33 comuni sotto la media del 45% della raccolta differenziata, Sannio in controtendenza anteprima24.it