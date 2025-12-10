Il GalAci 2025 celebra un anno speciale | l’Automobile Club Perugia compie 100 anni

Perugiatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il GalAci 2025 celebra un traguardo importante: il 100º anniversario dell’Automobile Club Perugia. La 20ª edizione dell’evento, prevista con la partecipazione di oltre cento persone, rappresenta un’occasione per fare il punto sulle attività dell’associazione, riconoscere i meriti di chi ha contribuito alla sua crescita e rafforzare i valori condivisi nel corso degli anni.

