Il GalAci 2025 celebra un anno speciale | l’Automobile Club Perugia compie 100 anni

Il GalAci 2025 celebra un traguardo importante: il 100º anniversario dell’Automobile Club Perugia. La 20ª edizione dell’evento, prevista con la partecipazione di oltre cento persone, rappresenta un’occasione per fare il punto sulle attività dell’associazione, riconoscere i meriti di chi ha contribuito alla sua crescita e rafforzare i valori condivisi nel corso degli anni.

Oltre cento persone sono attese alla 20esima edizione del GalAci, appuntamento che l’Automobile Club Perugia organizza ogni anno per fare un bilancio delle attività dell’associazione e consegnare premi e riconoscimenti a chi ha contribuito a sostenerne l’attività condividendone i valori, su tutti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it