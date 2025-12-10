Il Fvg fa il salto di rating | ora è sopra quello nazionale
Il Friuli Venezia Giulia ha raggiunto un importante traguardo finanziario, migliorando il proprio rating da Baa2 a Baa1, superando così quello nazionale italiano secondo Moody's. Questa crescita testimonia la solidità economica e la stabilità della regione, rafforzando la sua posizione sui mercati finanziari e aprendo nuove opportunità di investimento.
Il rating del Friuli Venezia Giulia passa da Baa2 a Baa1, un gradino sopra il rating sovrano italiano secondo l'agenzia Moody's. Lo conferma il presidente Massimiliano Fedriga, precisando che l'upgrade “riconosce la solidità finanziaria e istituzionale del Friuli Venezia Giulia e la qualità della. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
