Il futuro della Vm Motori Un documento per Marval Obiettivo tutela del salario
L'articolo analizza le prospettive future della Vm Motori e presenta un documento indirizzato a Marval, con l'obiettivo di tutelare il salario dei lavoratori. La mobilitazione sindacale si è dimostrata unita e presente nello stabilimento di Cento, evidenziando l'importanza di un confronto condiviso per il destino dell'azienda e dei suoi dipendenti.
All’appello, ieri, non mancava nessuno. I sindacati si sono presentati compatti nello stabilimento della Vm di Cento. Oltre ai confederali di categoria – Fiom (Cgil), Fim (Cisl) e Uilm – hanno portato il loro contributo al tavolo anche Ugl e Aqcfr (il sindacato dei quadri della galassia ex Fiat). I rappresentanti dei lavoratori sono al lavoro su un documento che con ogni probabilità sarà inviato alla nuova proprietà dell’azienda che fu di Stellantis già nelle prime ore della mattinata di oggi. È una corsa contro il tempo. Sì, perché l’obiettivo condiviso è molto chiaro: evitare che i lavori siano penalizzati sul piano contrattuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
