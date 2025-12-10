Il futuro del trasporto pubblico Carugate dice sì alla metrotranvia
Carugate ha aderito al piano di fattibilità della metrotranvia da Cologno Monzese, segnando un passo importante verso il potenziamento del trasporto pubblico locale. Con l'obiettivo di migliorare la mobilità nell'hinterland, il progetto riaccende le speranze di collegamenti più efficienti e sostenibili tra le diverse aree della regione.
Anche Carugate firma il piano di fattibilità della metrotranvia da Cologno Monzese. E le rotaie verso la Brianza, via hinterland, si rimettono in moto. A metà novembre un ordine del giorno del consigliere regionale Jacopo Dozio (Forza Italia) aveva chiesto la modifica del tracciato nel Comune. A reclamarla, il sindaco. Luca Maggioni vuole evitare infatti la sopraelevata sui centri commerciali e preferisce piazzare i binari al confine con Agrate. E ora dell’ipotesi si discuterà. Il collegamento è atteso da più di 40 anni da pendolari e aziende. Si riparte da qui, ma, da tempo i Dem spiegano che "il progetto è in alto mare e che bisogna fare in fretta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
