Il fuorigioco invisibile di Mac Allister nemmeno la tecnologia lo percepisce | Il calcio sta morendo
Un episodio controverso durante l'incontro tra Union SG e Marsiglia ha riacceso il dibattito sull'efficacia della tecnologia nel calcio. La rete di Mac Allister è stata annullata per un fuorigioco invisibile, non rilevato nemmeno dal sistema semi-automatico. Questo incidente solleva nuove riflessioni sulla validità e i limiti delle tecnologie che dovrebbero garantire giustizia in campo.
La decisione di annullare la rete di Mac Allister in Union SG-Marsiglia di Champions ha scatenato di nuovo il dibattito sull'utilizzo del fuorigioco semi-automatico. L'argentino è stato pizzicato in posizione irregolare per uno o due millimetri: "Il calcio non una scienza. Così muore". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Gol annullato a David per fuorigioco ma si sono dimenticati il giocatore dell'Udinese in basso che lo tiene in gioco Praticamente Candreva 2.0 - facebook.com Vai su Facebook
Al Consiglio d'Europa una proposta per rendere il modello Albania conforme al diritto internazionale ilfoglio.it
Edon Zhegrova, tam-tam impazzito alla Juve: esattamente un anno fa... liberoquotidiano.it
Alvini rivela: «La nostra scuola di allenatori è la migliore al mondo. Su Spalletti voglio dire questa cosa» juventusnews24.com
“Quei video intimi”. L’indiscrezione bomba che incastra Sempio thesocialpost.it
Morti nella fabbrica di fuochi a Ercolano, condanne a 17 anni di reclusione: in aula la rabbia dei parenti ilmattino.it
«Pignatone comprò le case dai boss e fece sovraesporre Falcone e Borsellino» laverita.info
Calciomercato Inter, Palestra nel mirino: concorrenza alta ma l’Atalanta fa muro internews24.com
Edon Zhegrova, tam-tam impazzito alla Juve: esattamente un anno fa... liberoquotidiano.it
Alvini rivela: «La nostra scuola di allenatori è la migliore al mondo. Su Spalletti voglio dire questa cosa» juventusnews24.com
“Quei video intimi”. L’indiscrezione bomba che incastra Sempio thesocialpost.it
Morti nella fabbrica di fuochi a Ercolano, condanne a 17 anni di reclusione: in aula la rabbia dei parenti ilmattino.it
«Pignatone comprò le case dai boss e fece sovraesporre Falcone e Borsellino» laverita.info
Calciomercato Inter, Palestra nel mirino: concorrenza alta ma l’Atalanta fa muro internews24.com