Il fuorigioco invisibile di Mac Allister nemmeno la tecnologia lo percepisce | Il calcio sta morendo

Un episodio controverso durante l'incontro tra Union SG e Marsiglia ha riacceso il dibattito sull'efficacia della tecnologia nel calcio. La rete di Mac Allister è stata annullata per un fuorigioco invisibile, non rilevato nemmeno dal sistema semi-automatico. Questo incidente solleva nuove riflessioni sulla validità e i limiti delle tecnologie che dovrebbero garantire giustizia in campo.

La decisione di annullare la rete di Mac Allister in Union SG-Marsiglia di Champions ha scatenato di nuovo il dibattito sull'utilizzo del fuorigioco semi-automatico. L'argentino è stato pizzicato in posizione irregolare per uno o due millimetri: "Il calcio non una scienza. Così muore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gol annullato a David per fuorigioco ma si sono dimenticati il giocatore dell'Udinese in basso che lo tiene in gioco Praticamente Candreva 2.0 - facebook.com Vai su Facebook