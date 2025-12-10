il frigo smart le dice scusa carol e lei finisce in ospedale per un attacco psicotico

L'integrazione sempre più diffusa di dispositivi smart nelle nostre abitazioni solleva interrogativi sulla loro influenza sulla nostra salute mentale. Questo articolo esplora un caso singolare in cui un frigo intelligente provoca un episodio psicotico, evidenziando i rischi e le conseguenze di un'interconnessione tra tecnologia e benessere psicologico.

Quando la tecnologia smart invade ogni angolo della nostra casa, dalle luci ai termostati fino agli elettrodomestici, raramente ci fermiamo a considerare le implicazioni più sottili di questa connessione pervasiva. Un caso emerso nel Regno Unito ha però sollevato interrogativi profondi su dove dovrebbe fermarsi la pubblicità digitale e quali responsabilità abbiano i produttori quando i loro dispositivi diventano veicoli di messaggi che possono essere fraintesi in modo drammatico. Una donna britannica è stata ricoverata in ospedale per due giorni dopo aver visto un messaggio apparire sullo schermo LED del suo frigorifero smart Samsung. 🔗 Leggi su Screenworld.it