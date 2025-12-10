Il film concerto 3D del regista premio Oscar porta il pubblico nel mondo intimo ed energico di Billie Eilish durante il suo tour mondiale
Il film concerto in 3D, diretto dal premio Oscar James Cameron, offre un'esperienza immersiva nel mondo di Billie Eilish durante il suo tour mondiale. Attraverso immagini intime ed energiche, il film cattura l'essenza della musica e della personalità della giovane artista, portando gli spettatori nel cuore di uno degli eventi più significativi della scena musicale contemporanea.
« «Lei ha cambiato il mondo della musica. Lui quello del cinema », così si apre il trailer di Hit Me Hard and Soft: The Tour, il film diretto dal regista premio Oscar James Cameron sul tour mondiale di Billie Eilish. Un viaggio sonoro e visivo, girato in 3D, che immerge il pubblico nel mondo di Eilish: intimo, energico e riflessivo. Il documentario mostra momenti di backstage, incontri con i fan e tutte le emozioni vissute dalla cantate sul palco durante il tour. Il primo senza il fratello e produttore Finneas. Il trailer preannuncia già cosa aspettarsi: il regista ha seguito la cantante in giro per il mondo e ha tradotto la musica di Hit Me Hard and Soft (disco con sette nomination ai Grammy Awards 2025 ) in immagini. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Il film-concerto di Billie Eilish diretto insieme a James Cameron uscirà a marzo - Zazoom Social News
James Cameron si scaglia contro Netflix | Non dovrebbero andare agli Oscar e scoppia la polemica sui social - Zazoom Social News
Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), il trailer del film di James Cameron e della cantante - Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), che la cantante ha concepito addirittura insieme a James Cameron. Riporta comingsoon.it
Billie Eilish porta il tour al cinema: quando esce il film-concerto 3D con James Cameron - diretto da Billie Eilish e James Cameron: ecco la data d’uscita e i dettagli rivelati. Secondo rds.it
Il regista del biopic Elvis ha pubblicato il primo trailer di "EPiC: Elvis Presley In Concert" "più di un documentario, più di un film concerto", la pellicola arriva nelle sale e febbraio e promette di dare uno sguardo inedito sul King attraverso numerose immagine ine Vai su Facebook
Designata la sestina arbitrale per Udinese-Napoli forzazzurri.net
Traffico Lazio del 10-12-2025 ore 17:30 romadailynews.it
La spinta delle imprese italiane verso la sostenibilità, la transizione green diventa terreno fertile per ... nuovasocieta.it
Certificato di malattia a distanza: come funziona? metropolitanmagazine
Conte: «Non ci sono stati punti di rottura col Napoli. Lukaku? Non forzo mai la mano, è libero arbitrio» ilnapolista.it
Sciopero generale 12 dicembre: treni a rischio per 21 ore, disagi nel trasporto locale, coinvolto anche mondo ... ilgiornaleditalia.it