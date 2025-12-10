il film concerto 3d del regista premio oscar porta il pubblico nel mondo intimo ed energico di billie eilish durante il suo tour mondiale

Il film concerto in 3D, diretto dal premio Oscar James Cameron, offre un'esperienza immersiva nel mondo di Billie Eilish durante il suo tour mondiale. Attraverso immagini intime ed energiche, il film cattura l'essenza della musica e della personalità della giovane artista, portando gli spettatori nel cuore di uno degli eventi più significativi della scena musicale contemporanea.

« «Lei ha cambiato il mondo della musica. Lui quello del cinema », così si apre il trailer di Hit Me Hard and Soft: The Tour, il film diretto dal regista premio Oscar James Cameron sul tour mondiale di Billie Eilish. Un viaggio sonoro e visivo, girato in 3D, che immerge il pubblico nel mondo di Eilish: intimo, energico e riflessivo. Il documentario mostra momenti di backstage, incontri con i fan e tutte le emozioni vissute dalla cantate sul palco durante il tour. Il primo senza il fratello e produttore Finneas. Il trailer preannuncia già cosa aspettarsi: il regista ha seguito la cantante in giro per il mondo e ha tradotto la musica di Hit Me Hard and Soft (disco con sette nomination ai Grammy Awards 2025 ) in immagini. 🔗 Leggi su Iodonna.it