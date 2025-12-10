Il figlio del rettore e il giovane arrivato dal Togo Roberto e Simon | 30enni in carriera chiamati al cammino sacerdotale

Due giovani di 30 anni, Roberto Zucchi e Simon Pietro Agbolo Vignon Mawuli, sono stati ordinati diacono e presbitero dalla Chiesa pisana, segnando un momento di festa e di crescita spirituale. Figlio del rettore dell’Università di Pisa e arrivato dal Togo, i loro cammini sacerdotali rappresentano un importante passo nel percorso di fede e vocazione.

Pisa, 10 dicembre 2025 – Chiesa pisana in festa non solo per la ricorrenza dell'Immacolata concezione ma anche per l'ordinazione diaconale di Roberto Zucchi, figlio del rettore dell'Università di Pisa, e quella presibiterale di Simon Pietro Agbolo Vignon Mawuli, entrambi trentenni, da parte dell'arcivescovo Saverio Cannistrà. La cerimonia lunedì in Duomo. Chi sono Roberto e Simon. Zucchi, pisano, cresciuto nella parrocchia della Sacra Famiglia, laurea magistrale in filosofia alla Normale, dopo quella triennale in teologia, è al secondo anno di dottorato in filosofia alla pontificia università Antonianum a Roma.

