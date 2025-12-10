Il ds Traini si muove sul mercato | Civitanovese priorità all’attacco
Mauro Traini, nuovo direttore sportivo della Civitanovese, si presenta con obiettivi chiari: rafforzare l’attacco della squadra. Le prime dichiarazioni evidenziano l’intenzione di intervenire sul mercato per migliorare l’attacco, considerato elemento prioritario per la crescita e il successo del club. Un inizio deciso che anticipa le strategie future del club nel mercato.
"La priorità è sistemare l’attacco". Sono le prime parole che Mauro Traini pronuncia da direttore sportivo della Civitanovese. Il dirigente ascolano, ufficializzato da appena una settimana, ha parlato a margine dell’allenamento di ieri ponendo l’accento sulla necessità di puntellare un reparto che al momento è il peggiore del girone, con soli 7 gol realizzati. "Stiamo valutando – spiega – diverse figure e al momento non è possibile fare nomi. Pensiamo anche a qualcosa in mezzo al campo. I tempi? Per il nuovo anno solare dovremmo aver chiuso tutti i discorsi". Considerando che Traini ha avuto recenti esperienze calcistiche in altre regioni come Umbria (Foligno) e Toscana (Agnanese), è possibile immaginare un mercato fuori dai confini marchigiani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Civitanovese, ecco il ds. Il mercato affidato a Traini - In uscita l'esterno Garcia, prima se ne sono andati Forconesi, Malavolta e Fagan.
