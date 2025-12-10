Il dramma di Veronica Ewers | Il mio corpo ha detto basta

Veronica Ewers interrompe la sua carriera ciclistica, annunciandolo sui social. Dopo aver raggiunto risultati importanti, come il secondo posto al Giro d’Italia Women nel 2023, la atleta ha deciso di mettere fine alla sua esperienza nel mondo del ciclismo professionistico. La sua storia si conclude inaspettatamente, lasciando un segno nel panorama sportivo femminile.

Roma, 10 dicembre 2025 - Nel 2023 aveva sfiorato il podio del Giro d'Italia Women e, in generale, è nel circuito ciclistico femminile dal 2021 con buoni risultati: la carriera di Veronica Ewers però si chiude qua, come annunciato proprio dalla diretta interessata tramite un post sui propri profili social. Le dichiarazioni di Ewers. Su Substack, la statunitense è entrata ancora di più nel dettaglio della sua scelta, maturata dalla sindrome RED-S (carenza energetica relativa nello sport), legata a problemi ormonali e di malnutrizione. "Non ho il ciclo dal 2014. Le mie ossa sono deboli. La mia funzione gastrointestinale lo è ancora di più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il dramma di Veronica Ewers: "Il mio corpo ha detto basta"

