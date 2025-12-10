Il donatore di sperma ha una rara mutazione genetica | ora almeno 197 bambini rischiano il cancro
Un donatore di sperma apparentemente sano, portatore di una rara mutazione genetica, ha contribuito alla nascita di almeno 197 bambini. La scoperta solleva preoccupazioni sulla possibile trasmissione di condizioni genetiche e sui rischi associati, evidenziando l'importanza di approfondite analisi genetiche nei processi di donazione.
Lo sperma di un donatore sano portatore di una rara mutazione genetica è stato utilizzato per concepire almeno 197 bambini. Al momento della donazione la mutazione non era stata ancora rilevata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il donatore di sperma “seriale” fermato dal tribunale dell’Aia. “Suoi almeno 550 bambini nel mondo. Ora basta” In 15 anni, il musicista Jonathan Meijer, ha venduto il suo seme a centinaia di genitori. D’ora in poi non potrà più farlo e neppure pubblicizzare la su - facebook.com Vai su Facebook
Donatore ha una mutazione che fa aumentare il rischio di cancro, il suo sperma usato per concepire 200 bambini - I campioni sono stati distribuiti a 67 cliniche della fertilità in 14 Paesi. Scrive msn.com
