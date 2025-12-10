Il donatore di sperma ha una rara mutazione genetica | ora almeno 197 bambini rischiano il cancro

Un donatore di sperma apparentemente sano, portatore di una rara mutazione genetica, ha contribuito alla nascita di almeno 197 bambini. La scoperta solleva preoccupazioni sulla possibile trasmissione di condizioni genetiche e sui rischi associati, evidenziando l'importanza di approfondite analisi genetiche nei processi di donazione.

