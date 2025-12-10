Il discorso del premio Nobel per la Pace Maria Corina Machado a Oslo
Maria Corina Machado, premiata con il Nobel per la Pace, ha pronunciato un emozionante discorso a Oslo, condividendo la lotta del suo popolo venezuelano per la libertà. Con parole piene di passione e speranza, ha raccontato la storia di un popolo determinato a conquistare i propri diritti e a costruire un futuro di libertà.
"Maestà, Altezza Reali, illustri membri del Comitato Norvegese per il Nobel, cittadini del mondo, miei amati venezuelani: sono venuta qui per raccontarvi una storia: la storia di un popolo e della sua lunga marcia verso la libertà. Questa marcia mi porta qui oggi come una voce tra milioni di venezuelani che si sono rialzati, ancora una volta, per reclamare il destino che è sempre stato loro. Il Venezuela è nato dall'audacia, modellato da popoli e culture intrecciati. Dalla Spagna abbiamo ereditato una lingua, una cultura e una fede che si fusero con radici ancestrali indigene e africane. Nel 1811 redigemmo la prima costituzione del mondo ispanofono, una delle prime costituzioni repubblicane al mondo, che affermava l'idea radicale che ogni essere umano possiede una dignità sovrana.
Il discorso del premio Nobel per la Pace Maria Corina Machado a Oslo - Dal crollo delle istituzioni democratiche alla crisi economica e umanitaria, fino alla mobilitazione civile e alla vittoria elettorale del 2024: la storia politica del Venezuela.
