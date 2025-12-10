Il Coro dei Piccoli Cantori di Milano accende il focolare in piazza della Scala
Sabato 13 dicembre alle ore 17.00, piazza della Scala a Milano si anima con la magia del Coro dei Piccoli Cantori di Milano. L’evento trasformerà la piazza in un accogliente teatro all’aperto, portando musica e calore tra la gente in un’atmosfera di festa e condivisione natalizia.
La magia del Natale nelle voci dei più piccoli Non c’è Natale senza musica, e non c’è musica più pura di quella delle voci bianche. Siamo felici di invitarvi a " ", il concerto speciale del coro di voci bianche Vai su Facebook
