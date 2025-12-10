Il Coro dei Piccoli Cantori di Milano accende il focolare in piazza della Scala

Milanotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 13 dicembre alle ore 17.00, piazza della Scala a Milano si anima con la magia del Coro dei Piccoli Cantori di Milano. L’evento trasformerà la piazza in un accogliente teatro all’aperto, portando musica e calore tra la gente in un’atmosfera di festa e condivisione natalizia.

Sabato 13 dicembre alle ore 17.00, piazza della Scala si trasformerà in un luogo di calore condiviso grazie all’esibizione del Coro dei Piccoli Cantori di Milano.L’occasione celebra LUMEN YOUR CHRISTMAS, l’installazione urbana realizzata da La Nordica-Extraflame che porta nel cuore della città. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

