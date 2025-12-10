Il coraggio dei giovani | Quei soldi una manna Ma spesso l’impresa l’abbiamo fatta da soli
Nel cuore di via Garibaldi, un negozio dai vivaci colori gialli si distingue per la sua rapidità e spirito giovane. I proprietari, giovani imprenditori, raccontano come spesso abbiano avviato le loro imprese da soli, vedendo nei soldi un'opportunità, ma anche una sfida. Un esempio di coraggio e determinazione che incarna il dinamismo delle nuove generazioni imprenditoriali.
Flash c’è scritto nell’insegna, un bel giallo vivo in via Garibaldi. "Perché Flash? Perché facciamo presto, siamo veloci. Presto e bene", Giulian Clotz, 24 anni, è originaro del Veneto ("Sono di Verona"). Nel rumore della macchina che leviga tacchi e cuoio, lui di coraggio ne ha da vendere. Perché ci vuole veramente coraggio a fare oggi il calzolaio (qualcuno lo chiama ancora ciabattino), intorno un mondo usa e getta, scarpe di pura gomma buone giusto per una stagione. Scarpe e chiavi, perché Giulian ha fatto tesoro dell’esperienza del padre, Eddy, 65 anni, in fabbrica con la tuta blu, oltre i cancelli metalmeccanico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Marotta a Prime: «Nessun rimpianto sul mercato, vi spiego perché. Contento per Pio Esposito, bisogna avere il coraggio di puntare sui giovani»
“Io canto Family 2025”, intervista esclusiva a Noemi: “I giovani hanno coraggio, è un programma di incontro tra generazioni. A Sanremo mi piacerebbe fare la co-conduttrice. Non si può far finta di nulla davanti al genocidio di Gaza”
Teresa Buonocore, mamma coraggio e simbolo di giustizia, esempio per scuole e giovani
L'intervista al fondatore di To Be; i giovani, l'innovazione e il coraggio di osare - facebook.com Vai su Facebook
Il coraggio dei giovani: "Quei soldi, una manna. Ma spesso l’impresa l’abbiamo fatta da soli" - A 24 anni diventa calzolaio: "Vengo da Verona, mi sono lanciato grazie a mio padre". Segnala msn.com
Seveso nei guai. Anche la sindaca è senza dottore ilgiorno.it
Giravano con arnesi da scasso. Denunciati due donne e un uomo ilrestodelcarlino.it
La Albanese ci attacca. "Vittima di killeraggio" ilgiornale.it
"L'industria della Difesa cinese è in difficoltà": la rivelazione sulle armi di Xi ilgiornale.it
La Serbia tra piazza e potere: la crisi che ridisegna i Balcani e riapre il fronte geopolitico con Mosca it.insideover.com
Così le tratte diventano sempre più green ilrestodelcarlino.it