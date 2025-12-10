Il coraggio dei giovani | Quei soldi una manna Ma spesso l’impresa l’abbiamo fatta da soli

Nel cuore di via Garibaldi, un negozio dai vivaci colori gialli si distingue per la sua rapidità e spirito giovane. I proprietari, giovani imprenditori, raccontano come spesso abbiano avviato le loro imprese da soli, vedendo nei soldi un'opportunità, ma anche una sfida. Un esempio di coraggio e determinazione che incarna il dinamismo delle nuove generazioni imprenditoriali.

Flash c’è scritto nell’insegna, un bel giallo vivo in via Garibaldi. "Perché Flash? Perché facciamo presto, siamo veloci. Presto e bene", Giulian Clotz, 24 anni, è originaro del Veneto ("Sono di Verona"). Nel rumore della macchina che leviga tacchi e cuoio, lui di coraggio ne ha da vendere. Perché ci vuole veramente coraggio a fare oggi il calzolaio (qualcuno lo chiama ancora ciabattino), intorno un mondo usa e getta, scarpe di pura gomma buone giusto per una stagione. Scarpe e chiavi, perché Giulian ha fatto tesoro dell’esperienza del padre, Eddy, 65 anni, in fabbrica con la tuta blu, oltre i cancelli metalmeccanico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

