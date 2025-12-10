Il consigliere Antonelli rimette le deleghe all' Urbanistica | Scelte non condivise faccio un passo indietro
Il consigliere Antonelli ha deciso di restituire le deleghe all'Urbanistica, motivando la scelta con la mancanza di condivisione nelle decisioni prese. Con questa scelta, Antonelli si fa da parte, affidando nuovamente al sindaco le competenze relative alla pianificazione territoriale e alle procedure urbanistiche.
“Ho rimesso nelle mani del sindaco la delega interorganica alle attività inerenti i processi di pianificazione territoriale complessa, agli strumenti attuativi in variante o progetti contenenti deroghe urbanistiche, alle procedure relative al recepimento della legge regionale 492012, nonché alle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Il consigliere Antonelli rimette le deleghe all'Urbanistica: "Scelte non condivise, faccio un passo indietro" - Parla di "sostanziali divergenze" in particolare sulla delibera al Decreto sviluppo da riscrivere dopo la bocciatura di Tar e consiglio di Stato, ma in generale anche sul complesso della materi. Si legge su ilpescara.it
Pescara, il consigliere Marcello Antonelli restituisce la delega al sindaco - Il consigliere comunale Marcello Antonelli ha annunciato di aver restituito al sindaco la delega interorganica per le attività relative ai processi di pianificazione territoriale complessa. Segnala abruzzonews24.com
