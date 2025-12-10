Il concerto gratis di Natale in Duomo e quando prenotare
Il 18 dicembre torna il concerto di Natale in Duomo, un evento tradizionale molto atteso dai milanesi. Questa manifestazione gratuita offre un'occasione speciale per vivere l'atmosfera natalizia nel suggestivo scenario della cattedrale. Per partecipare, è importante prenotare in anticipo, assicurandosi un posto in questa tradizione che unisce musica e spirito festivo.
Giovedì 18 dicembre torna il concerto di Natale in Duomo, appuntamento tradizionale amato dai milanesi.Protagonisti dell’evento, realizzato in collaborazione con Assolombarda, saranno laBarocca, l’ensemble strumentale e vocale diretto dal Maestro Ruben Jais, e la Schola Cantorum Venerandae. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
