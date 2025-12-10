Il Comune investe nello studio Ecco il piano da 260mila euro

Il Comune ha annunciato un investimento di 260mila euro per il piano di diritto allo studio, con particolare attenzione al sostegno dei disabili. Il progetto prevede anche la riqualificazione degli spazi esterni delle scuole, con l'aggiunta di giardini e aree sportive, per migliorare l'ambiente scolastico e favorire il benessere di studenti e famiglie.

Piano di diritto allo studio, 260mila euro a sostegno dei disabili e un nuovo progetto per alunni e famiglie: ridisegneranno gli spazi esterni alle scuole con giardini o piccole aree sportive. Usmate a fianco delle scuole e delle famiglie anche quest’anno con un investimento che supera gli 831mila euro. Soldi che servono a sostenere "un’istruzione di qualità - spiega il Comune - in cui alunni, genitori, insegnanti, operatori collaborino per costruire un rapporto di fiducia, promuovendo iniziative comuni finalizzate a creare condizioni di benessere per tutti". "È la terza voce più rilevante del nostro bilancio, dopo le spese di funzionamento della struttura e gli investimenti per i Servizi sociali – sottolineano la sindaca Lisa Mandelli e l’assessora alla partita Luisa Mazzuconi -, segno di quanto teniamo alle giovani generazioni e al loro futuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Comune investe nello studio. Ecco il piano da 260mila euro

Il Comune investe nei lavori per sistemare i marciapiedi: le strade coinvolte

Case popolari, arrivati 2,9 milioni. Decoro e sicurezza tra le priorità. Il Comune investe negli interventi

Lavori per abbattere le barriere architettoniche, il Comune investe 100 mila euro per otto interventi

• BONIFICA E PULIZIA DEL VERDE Il Comune investe 98.245 euro per riqualificare il Plis Media Valle Lambro, l’area verde che costeggia il fiume lungo il confine con Cologno e Sesto. Non un semplice intervento di manutenzione: è un progetto di riappropri - facebook.com Vai su Facebook

Gallerie di Roma, il Comune investe 3 milioni per gli impianti d'areazione: ecco le vie interessate ift.tt/bershAE Vai su X

Il Comune investe nello studio. Ecco il piano da 260mila euro - Piano di diritto allo studio, 260mila euro a sostegno dei disabili e un nuovo progetto per alunni e famiglie: ridisegneranno gli spazi esterni alle scuole con giardini o piccole aree sportive. Scrive msn.com