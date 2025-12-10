Il Comune incontra Italgas | illustrate le nuove tecnologie per monitorare la rete

Il Comune di Sciacca ha incontrato questa mattina una delegazione di Italgas per discutere delle nuove tecnologie di monitoraggio della rete di distribuzione del gas naturale. Il sindaco Fabio Termine e l’assessore all’Ambiente Salvino Patti hanno partecipato alla riunione presso la Sala Blasco, evidenziando l’impegno dell’amministrazione nel migliorare la sicurezza e l’efficienza del servizio.

