Il Comune di Coriano avvia la gara per la gestione di tre campi da tennis
Il Comune di Coriano ha aperto una gara per affidare la gestione di tre campi da tennis presso il “Centro tennis” di via Piane. La procedura, di durata triennale, mira a valorizzare e promuovere le strutture sportive sul territorio attraverso una concessione aperta a nuovi operatori.
Il Comune di Coriano ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo “Centro tennis” di via Piane con durata 3 anni. L’Impianto è costituito da un campo da tennis in terra battuta e copertura fissa in legno e relative pertinenze e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Coriano ottiene 12.669 euro dal Ministero della Cultura per l’acquisto di nuovi #libri per la Biblioteca Comunale di Coriano "G.A. Battarra" Il Comune di Coriano è tra i beneficiari del Fondo per l’acquisto di libri 2025–2026 promosso dal Ministero della Cultura. - facebook.com Vai su Facebook
