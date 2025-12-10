Il Comune di Coriano avvia la gara per la gestione di tre campi da tennis

Il Comune di Coriano ha aperto una gara per affidare la gestione di tre campi da tennis presso il “Centro tennis” di via Piane. La procedura, di durata triennale, mira a valorizzare e promuovere le strutture sportive sul territorio attraverso una concessione aperta a nuovi operatori.

