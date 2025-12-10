Il Comune destina il cinque per mille a ’Il Ponte’

Il Comune ha deciso di destinare il cinque per mille all’associazione ’Il Ponte’, rafforzando il proprio impegno nelle politiche sociali a favore dei cittadini più fragili. Questa scelta testimonia la continuità dell’attenzione dell’amministrazione verso le esigenze delle fasce più vulnerabili della comunità.

La scelta del Comune di destinare il cinque per mille all’associazione ’ Il Ponte ’ conferma una linea di continuità nelle politiche sociali rivolte ai cittadini più fragili. La Giunta ha approvato la convenzione per il 2025, riconoscendo il valore di un servizio che da anni rappresenta un punto di riferimento per chi vive situazioni di povertà o forte disagio. Le risorse, pari a 2.547,98 euro, sono frutto delle scelte espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi e vengono ora indirizzate a un’attività considerata essenziale: la mensa sociale e i servizi di prima accoglienza gestiti dall’associazione nella sede di via Palestrina a Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it