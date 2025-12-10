Il comitato etico della Fifa indaga sul presidente Infantino per i rapporti con Trump | Violazione del dovere di neutralità

Il Comitato Etico della Fifa ha avviato un'indagine sul presidente Gianni Infantino, a seguito di una denuncia di FairSquare. L'organizzazione accusa Infantino di aver violato le norme sulla neutralità politica, in relazione ai rapporti con Donald Trump. L'inchiesta si concentra su presunte irregolarità nelle posizioni e nelle azioni del presidente della Federcalcio mondiale.

Il Comitato Etico della Fifa è stato incaricato di indagare sul presidente Gianni Infantino, a seguito di una denuncia presentata da FairSquare, organizzazione impegnata nella tutela dei diritti umani, che contesta al presidente della Federcalcio mondiale almeno quattro presunte violazioni delle norme sulla neutralità politica. Secondo quanto riportato da Bbc Sport, la segnalazione riguarda il sostegno pubblico mostrato da Infantino al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in occasione del sorteggio della fase a gironi dei Mondiali 2026 a Washington, uno show di due ore in mondovisione ed ennesimo spot del presidente statunitense. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il comitato etico della Fifa indaga sul presidente Infantino per i rapporti con Trump: “Violazione del dovere di neutralità”

Una denuncia è stata fatta al Comitato etico della @FIFAcom contro il presidente Gianni Infantino per aver violato a più riprese la neutralità dell'organismo sportivo consegnando il Premio per la pace a Donald Trump. @RSIInfo_ @RSIsport @fairsqprojects Vai su X

Sì e’ conclusa oggi pomeriggio con l’Assemblea Nazionale, la due giorni dedicata alla vita associativa dei Comuni Borghi Autentici d’Italia. Ai lavori, hanno partecipato i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente del Comitato Etico. Alla presenza del N - facebook.com Vai su Facebook

Infantino indagato dal comitato etico della FIFA: ha violato il regolamento con il premio a Trump - L'organizzazione FairSquare ha inviato una lettera di denuncia al comitato etico della FIFA contro Infantino: avrebbe commesso "almeno quattro chiare violazioni ... Come scrive fanpage.it