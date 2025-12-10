Il cioccolato fondente aiuta a mantenersi giovani Lo studio del King’s College sulla teobromina

Uno studio del King’s College rivela che il cioccolato fondente, grazie alla teobromina, potrebbe contribuire a mantenere la giovinezza. Scopri come questo dolce amato può avere effetti sorprendenti sulla salute e sul benessere, offrendo un modo gustoso per contrastare i segni del tempo.

Chi l’avrebbe mai detto: il segreto per rallentare il tempo potrebbe nascondersi nel cioccolato fondente. Non stiamo parlando della magia di Willy Wonka, ma di una sostanza reale e scientificamente studiata, la teobromina, ora indicata come una vera e propria arma nella battaglia contro l’invecchiamento. La scoperta arriva dal King’s College di Londra e si deve a una ricerca pubblicata sulla rivista Aging. Lo studio ha confrontato i livelli di teobromina nel sangue con marcatori dell’età biologica ossia quei segnali che ci dicono quanto il nostro organismo appare giovane o maturo rispetto agli anni vissuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il cioccolato fondente aiuta a mantenersi giovani. Lo studio del King’s College sulla teobromina

