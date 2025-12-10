Il cioccolato fondente aiuta a mantenersi giovani Lo studio del King’s College sulla teobromina
Uno studio del King’s College rivela che il cioccolato fondente, grazie alla teobromina, potrebbe contribuire a mantenere la giovinezza. Scopri come questo dolce amato può avere effetti sorprendenti sulla salute e sul benessere, offrendo un modo gustoso per contrastare i segni del tempo.
Chi l’avrebbe mai detto: il segreto per rallentare il tempo potrebbe nascondersi nel cioccolato fondente. Non stiamo parlando della magia di Willy Wonka, ma di una sostanza reale e scientificamente studiata, la teobromina, ora indicata come una vera e propria arma nella battaglia contro l’invecchiamento. La scoperta arriva dal King’s College di Londra e si deve a una ricerca pubblicata sulla rivista Aging. Lo studio ha confrontato i livelli di teobromina nel sangue con marcatori dell’età biologica ossia quei segnali che ci dicono quanto il nostro organismo appare giovane o maturo rispetto agli anni vissuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Cioccolato e salute cardiaca - Scopri i benefici del cioccolato fondente per la salute cardiaca: migliora la circolazione, riduci l'infiammazione e abbassa il rischio
Giornata mondiale del cioccolato: perché gustarlo anche in estate senza esagerare - È infatti uno degli alimenti più amati da adulti e bambini.
È tempo di una nuova coccola. I Cookies al cioccolato fondente, senza glutine e lattosio, sono qui. Una piccola tentazione per tutti.
