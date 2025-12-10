Il centrotavola tutto vegetale dello chef intagliatore

Un centrotavola tutto vegetale realizzato dallo chef decoratore Claudio Menconi rappresenta un'elegante e originale soluzione per le festività. Questo capolavoro di intaglio e creatività porta in tavola un tocco di natura, combinando estetica e attenzione ai dettagli. Un modo unico per rendere speciale ogni occasione celebrativa con elementi naturali e raffinati.

Un centrotavola tutto vegetale creato da Claudio Menconi (nella foto a fianco), chef decoratore, da portare in tavola nelle imminenti Festività. Menconi, definito lo ’scultore del sapore’ e volto televisivo illustra la sua creazione. "Ho scelto un centrotavola che evidenzi i colori del Natale: il rosso, il verde e qualche macchia di bianco per ricordare la neve. ho voluto realizzare la stella cometa con la buccia di mele rose trasformata in petali. Al centro della stella ho inserito una susina rossa con taglio istoriato, che ricorda l’interno della cometa e, come parte centrale, un ravanello bianco tagliato a mo’ Stella". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

