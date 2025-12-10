Il caso Triestina e il ' Sistema Di Paolo' | soldi pubblici per il cinema utilizzati per fin

Il caso Triestina e il 'Sistema Di Paolo' svela un presunto utilizzo improprio di fondi pubblici destinati al cinema. Un bonifico di circa un milione di euro, proveniente dalla società Au 79, sarebbe stato indirizzato a un immobile legato alla famiglia Di Paolo, sollevando dubbi sulla gestione di risorse pubbliche e sui traffici finanziari legati al settore cinematografico.

AGI - Un bonifico da quasi un milione di euro partito dalla Au 79, società di produzione e servizi che ha la sede in via Eustachio Manfredi 8, a Roma, all’interno di un immobile riconducibile alla famiglia di Alessandro Di Paolo. Soldi indirizzati, secondo quanto apprende l'AGI, alla Triestina calcio. Questa sarebbe una delle 'prove' - secondo chi indaga -, dei legami finanziari esistenti e del rapporto strettissimo tra Antonio Scaramuzzino, difeso dall'avvocato Fabio Lattanzi, tra i migliori penalisti della Capitale, e lo stesso Di Paolo. Ma, soprattutto, costituiscono un indizio importante del fatto che il denaro preso in prestito con la garanzia pubblica da Banca Progetto per la produzione di film, è poi stato usato per finanziare il mondo del calcio minore, la Triestina, ma anche la Ternana calcio. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il caso Triestina e il 'Sistema Di Paolo': soldi pubblici per il cinema utilizzati per fin...

