Il caso Paragon nel libro di Francesco Cancellato presentazione alla Feltrinelli di Napoli
Mercoledì 10 dicembre, alla Feltrinelli di Napoli, si presenta il libro di Francesco Cancellato dedicato al
Mercoledì 10 dicembre alla Feltrinelli in piazza dei Martiri a Napoli il direttore di Fanpage presenta il suo libro sullo spionaggio di giornalisti e attivisti, il cosiddetto "caso Paragon".
L'Italia come l'Ungheria di Orbán: dopo dl Sicurezza e caso Paragon libertà e democrazia sono a rischio
Caso Paragon, opposizioni: "Governo allo sbando". Schlein a Meloni: "Cosa nascondete?"
Il caso Paragon nel libro di Francesco Cancellato, presentazione alla Feltrinelli di Napoli - Mercoledì 10 dicembre alla Feltrinelli in piazza dei Martiri a Napoli il direttore di Fanpage presenta il suo libro sullo spionaggio di giornalisti e ...
