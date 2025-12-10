Il caso delle Notti delle Lanterne l’evento da migliaia di iscritti accusato di essere una truffa

Le Notti delle Lanterne, evento molto popolare su TikTok con migliaia di iscritti, è al centro di dubbi e accuse di truffa. La pagina ufficiale promette esperienze magiche, ma le location coinvolte si chiedono se gli eventi si svolgeranno realmente, sollevando incertezze sulla loro autenticità.

