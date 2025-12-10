Il caso dei 200 bambini nati da un donatore di sperma a rischio cancro

In Europa, quasi 200 bambini sono stati concepiti utilizzando lo sperma di un donatore affetto da una grave mutazione genetica che aumenta il rischio di cancro. Questo caso solleva importanti questioni etiche e di sicurezza riguardo alla donazione di spermatozoi e alla tutela della salute dei nascituri.

Quasi 200 bebè sono nati in Europa dallo sperma di un singolo donatore afflitto da una grave mutazione genetica, tale da accrescere enormemente il rischio di cancro. Lo sperma "incriminato" è stato commercializzato in Danimarca da una nota banca del seme, che ha contribuito ad aiutare coppie.

Formazione pratica su come salvare la vita dei bambini in caso di soffocamento

Un caso come quello della 'famiglia nel bosco' con bambini allontananti dai genitori anche in Toscana, a Caprese Michelangelo (Arezzo). La vicenda, riportata da La Verità, riguarda una coppia e i loro figli, 4 e 8 anni, portati via dopo un intervento congiunto

Il donatore di sperma ha una mutazione che aumenta fino al 90% il rischio di cancro: a rischio almeno 200 bambini - I campioni sono stati distribuiti a 67 cliniche della fertilità in 14 Paesi.