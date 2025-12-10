Il caso dei 200 bambini nati da un donatore di sperma a rischio cancro

In Europa, quasi 200 bambini sono stati concepiti utilizzando lo sperma di un donatore affetto da una grave mutazione genetica che aumenta il rischio di cancro. Questo caso solleva importanti questioni etiche e di sicurezza riguardo alla donazione di spermatozoi e alla tutela della salute dei nascituri.

caso 200 bambini natiIl donatore di sperma ha una mutazione che aumenta fino al 90% il rischio di cancro: a rischio almeno 200 bambini - I campioni sono stati distribuiti a 67 cliniche della fertilità in 14 Paesi. Secondo msn.com