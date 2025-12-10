Il carrozzone ci costa 12 miliardi
Il costo del carrozzone europeo ha raggiunto i 12 miliardi di euro, suscitando preoccupazioni tra alcuni Stati membri riguardo alla sostenibilità delle spese. Mentre si discute di riforme e risparmi, i funzionari di Bruxelles sottolineano che il salario minimo si ferma a 3 euro, evidenziando le tensioni tra esigenze di bilancio e politiche sociali.
Alcuni Stati membri hanno lanciato l’allarme: «La spesa diventa sempre più insostenibile». Per i funzionari di Bruxelles il «salario minimo» è di 3.754 euro. L’austerità è una zavorra da imporre solo agli altri. Come segnala la Bild, quotidiano tedesco, l’Unione europea ha applicato un aumento degli stipendi dei propri 67.400 funzionari. È l’ottavo ritocco al rialzo dall’inizio del 2022, con un incremento complessivo del 22,8%. «Quest’ultimo aumento è eccessivo e insensibile. Gli aumenti salariali automatici devono essere aboliti» ha dichiarato Michael Jäger, presidente della Federazione europea dei contribuenti. 🔗 Leggi su Laverita.info
Dazn ha pagato e sta pagando. Ma pagherà sempre, tutto e fino all’ultimo centesimo? La domanda che assilla i presidenti del calcio – perché quei 700 milioni l’anno mandano avanti il carrozzone – sta diventando una forma di psicosi. Di Lorenzo Vendemiale - facebook.com Vai su Facebook
