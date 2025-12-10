Il Carlino d’oro a Uber Dondini | Rispetto per la verità e i lettori

Durante la convention dei 140 anni del Resto del Carlino, si è tenuta la cerimonia di consegna del prestigioso Carlino d’oro, assegnato a due redattori. L’evento ha rappresentato un momento di celebrazione e riconoscimento per l’impegno nel giornalismo, sottolineando l’importanza della verità e del rispetto per i lettori.

Ravenna, 10 dicembre 2025 – Alla conclusione della convention dei 140 anni del Resto del Carlino è stato consegnato il riconoscimento del Carlino d'oro a due redattori. Uno, Uber Dondini, storico capopagina della redazione ravennate dal 1973 al 2000, non ha potuto ritirarlo per motivi di salute. Ma ha voluto inviare una lettera, che di seguito pubblichiamo. Lo speciale dei 140 anni Avrei voluto essere oggi con voi anche perché ho trascorso al Carlino un terzo di questi 140 anni. Era il 1955 quando è stata pubblicata la mia prima notizia e ho avuto la fortuna di lavorare per oltre venti anni in una redazione affidata a giornalisti di grande professionalità come Tino Dalla Valle e Vanni Ballestrazzi.