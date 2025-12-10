Il carcere nel circuito del Polo Biblio Musaele | incontri teatrali-narrativi

Nella biblioteca della casa circondariale di Brindisi si stanno svolgendo tre incontri teatrali-narrativi dedicati a “Fare un fuoco”, ispirato a Jack London, con l'attore e autore Luigi D'Elia. L'iniziativa fa parte del circuito del Polo Biblio Musaele, coinvolgendo i detenuti in un percorso culturale e di riflessione attraverso il teatro e la narrazione.

I poliziotti della #Squadramobile di Catania hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e una ai domiciliari nei confronti di due donne accusate di aver circuito un'anziana signora facoltosa, senza figli nè parenti stretti, con lo scopo di sottrarle

La libertà passa da una biblioteca Il carcere di Monza entra in circuito - È la prima in Italia, fra quelle in carcere, connessa al Sistema bibliotecario urbano, Sbu (6 biblioteche cittadine) e alla rete