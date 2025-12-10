il carabiniere giustini non ha mai indagato sul ruolo di delle chiaie e le stragi

L'articolo analizza il ruolo del carabiniere Walter Giustini nelle indagini relative alle stragi e a Stefano Delle Chiaie, evidenziando come il suo coinvolgimento si sia limitato a riferire le dichiarazioni di Maria Romeo, senza condurre indagini dirette sul ruolo di Delle Chiaie.

“Il carabiniere Walter Giustini non ha fatto indagini su Stefano Delle Chiaie, ma si è limitato a riferire le dichiarazioni di Maria Romeo”. A sostenerlo è Sonia Battagliese, avvocato del militare, attualmente sotto processo a Caltanissetta con l’accusa di aver depistato le indagini sulle stragi di Capaci e via d’Amelio. La legale ha contattato Il Fatto dopo aver appreso delle dichiarazioni di Salvatore De Luca, procuratore capo della città nissena, in commissione Antimafia. A proposito dell’indagine sul ruolo dell’eversione di destra nelle stragi, il magistrato ha detto di considerare “singolare che si insista su un certo filone legato alla pista nera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it