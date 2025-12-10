il capogruppo Pettinari sul passo indietro di Antonelli FI | Spaccatura evidente chiarezza sulle divergenze sull' urbanistica

Il capogruppo Pettinari commenta il passo indietro di Antonelli, consigliere di Forza Italia, sulle deleghe urbanistiche. La sua scelta di restituire le competenze al sindaco evidenzia una spaccatura nella maggioranza di centrodestra, riflettendo le divergenze e le tensioni che caratterizzano uno dei temi più delicati dell’amministrazione.

La decisione del consigliere comunale Marcello Antonelli (Forza Italia) che ha rimesso al sindaco le delghe all'urbanistica non può non essere letta "come una evidente e sostanzile spaccatura nella maggioranza di centrodestra su uno dei temi più caldi dell'amministrazione e cioè l'urbanistica che.