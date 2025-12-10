Il calendario artistico 2026 della Cassa di Ravenna è dedicato a Giuseppe Maestri

Il calendario artistico 2026 della Cassa di Ravenna celebra Giuseppe Maestri, figura di rilievo nel panorama culturale locale. Attraverso le sue opere, il calendario rende omaggio alla sua creatività e al suo contributo artistico, arricchendo il patrimonio culturale della comunità ravennate per l’anno a venire.

E’ dedicato a Giuseppe Maestri il tradizionale calendario artistico della Cassa di Ravenna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per il 2026. Originario di Sant’Alberto, dove era nato nel 1929, Giuseppe Maestri è stato una vera ricchezza per la città di Ravenna a cominciare da quella. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

