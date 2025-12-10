Il caftano marocchino entra tra i patrimoni immateriali dell’UNESCO

Il caftano marocchino, simbolo di tradizione e artigianato, ha ottenuto il riconoscimento dell'UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità. Questo importante traguardo valorizza un elemento culturale secolare, testimonianza di un patrimonio tessile ricco di storia, arte e identità, che continua a essere tramandato di generazione in generazione.

