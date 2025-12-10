Il blitz con 25 arresti e 25 fermi dall' asse mafia-Camorra per la droga alla scalata per il potere alla Noce

Un'operazione di vasta portata ha portato all'arresto di 25 persone e a 25 fermo, nel quadro di un'indagine che coinvolge mafia, Camorra e traffico di droga tra Campania e Brancaccio. Le attività investigative hanno scoperto un sofisticato sistema di spaccio, che combina canali tradizionali e virtuali, tra cui un canale Telegram dedicato allo spaccio di droga.

Tre attività investigative concentrate sul traffico di droga sviluppato sull'asse tra la Campania e Brancaccio, con contatti anche con la Camorra e piazze virtuali con un canale Telegram dedicato allo spaccio oltre alle tradizionali piazze fisiche.

