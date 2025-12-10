Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 10 dicembre ad Affari Tuoi | serie e dove è stato venduto

Il 10 dicembre, durante l’estrazione di Affari Tuoi, è stato estratto il biglietto vincente della Lotteria Italia. In questo articolo, vi forniremo dettagli sulla serie del biglietto e sul punto vendita presso cui è stato acquistato, offrendo tutte le informazioni relative alla vincita di oggi.

Il tagliando vincente alla Lotteria Italia nell’estrazione di oggi, mercoledì 10 dicembre, ad Affari Tuoi. La serie e il numero del biglietto fortunato e in quale città è stato venduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 10 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto - Il tagliando vincente alla Lotteria Italia nell’estrazione di oggi, mercoledì 10 dicembre, ad Affari Tuoi. Lo riporta fanpage.it

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto l’8 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto - Serie e numero del biglietto della Lotteria Italia estratto stasera, lunedì 8 dicembre: N 025637. fanpage.it scrive

Teatro Massimo Palermo. . Un'idea per trascorrere una domenica diversa in famiglia? "Il 66 - Il biglietto vincente" apre le porte a tutti! L'amatissima operetta di Offenbach, parte della nostra Stagione Educational, vi aspetta alle 11:30 in Sala Onu. Uno spettacolo - facebook.com Vai su Facebook