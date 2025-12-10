Il biglietto della Lotteria Italia estratto il 9 dicembre ad Affari Tuoi

L'estrazione della Lotteria Italia del 9 dicembre si è svolta durante la trasmissione Affari Tuoi, portando alla scoperta del biglietto vincente. Il tagliando fortunato è stato acquistato a Roma, determinando il fortunato vincitore di questa edizione natalizia.

Il tagliando risultato vincente alla Lotteria Italia nell'estrazione di oggi, martedì 9 dicembre, è stato venduto a Roma. Ad Affari Tuoi la serie e il numero del biglietto premiato. La proclamazione dei premi finali è invece prevista per il 6 gennaio.

PICCOLA LOTTERIA DELL'IMMACOLATA. Numeri estratti: - 1° premio (Sacra Bibbia): biglietto N° 71 celeste. - 2° premio (Statua della Madonna): biglietto N° 02 giallo. Vai su Facebook