Il bel volto della tv di nuovo incinta ma è caos dopo l’annuncio della gravidanza | pubblico scioccato
Una delle attrici più popolari della televisione ha annunciato di essere di nuovo incinta, suscitando entusiasmo e sorpresa. Tuttavia, la modalità scelta per condividere la notizia ha generato reazioni contrastanti sui social, provocando un acceso dibattito tra i fan e il pubblico.
Una delle interpreti più amate della tv ha deciso di condividere una notizia speciale, scegliendo però una modalità che ha immediatamente acceso il dibattito sui social. L’ attrice ha rivelato di essere incinta per la terza volta, un annuncio che in poche ore ha fatto il giro delle community dedicate alla serie. Oggi 38enne e legata sentimentalmente al collega Steven Krueger, ha fatto sapere che la loro famiglia si allargherà nella prossima primavera, alimentando l’affetto dei fan storici ma anche qualche perplessità. Già mamma di due bambine, Florence e Josephine, nate dal matrimonio con il cantautore Joe King, l’attrice aveva più volte raccontato quanto la maternità avesse cambiato la sua vita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
