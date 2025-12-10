Il 90% delle armi a Israele da Usa Germania e Italia Il ruolo di Leonardo

Negli ultimi tempi si sono intensificate le discussioni sulla vendita di armi a Israele, con una particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento. Secondo alcuni rapporti, circa il 90% delle armi utilizzate sarebbero provenienti da USA, Germania e Italia. Tuttavia, Leonardo ha ribadito di non aver venduto alcun armamento allo stato israeliano, smentendo eventuali coinvolgimenti diretti.

«Noi non vendiamo neanche un bullone a Israele», aveva assicurato appena due mesi fa Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo S.p.A., il colosso italiano a partecipazione statale. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Il 90% delle armi a Israele da Usa, Germania e Italia». Il ruolo di Leonardo

Container con esplosivi per Israele bloccati: “Stop armi in transito”. Il sindaco di Ravenna: è un dovere

Petizione del Fatto contro l’invio di armi a Israele, le voci alla nostra Festa: “Governi immobili, tocca alla società civile impegnarsi” – Firma

In centinaia al corteo contro le armi dirette a Israele: "Ravenna prima a ribellarsi contro il progetto Undersec"

Tangenti su armi Nato: l'italiano legato a Israele Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina - facebook.com Vai su Facebook

Il Jerusalem Post ha riferito che l'accordo vale 3,6 miliardi di dollari. Berlino continua ad acquistare armi israeliane e revoca il divieto temporaneo di vendita di armi legato alla guerra tra Israele e Hamas bit.ly/4rys7ar Per altre notizie bit.ly/4mRREce Vai su X

Gaza, Hamas: “Siamo pronti a discutere il congelamento delle armi se verrà creato lo Stato palestinese”. Netanyahu: “Mai” - L'organizzazione si dice pronta a discutere il congelamento dell'arsenale, ma Israele chiude la porta alla creazione dello Stato palestinese ... Riporta ilfattoquotidiano.it