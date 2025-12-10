Il 90% delle armi a Israele da Usa Germania e Italia Il ruolo di Leonardo

Cms.ilmanifesto.it

Negli ultimi tempi si sono intensificate le discussioni sulla vendita di armi a Israele, con una particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento. Secondo alcuni rapporti, circa il 90% delle armi utilizzate sarebbero provenienti da USA, Germania e Italia. Tuttavia, Leonardo ha ribadito di non aver venduto alcun armamento allo stato israeliano, smentendo eventuali coinvolgimenti diretti.

«Noi non vendiamo neanche un bullone a Israele», aveva assicurato appena due mesi fa Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo S.p.A., il colosso italiano a partecipazione statale. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

