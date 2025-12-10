Il 38enne trovato morto fra due camion | è stato un incidente ricostruita la dinamica
Un tragico incidente si è verificato a Canicattì, dove Calogero Scaglione, 35 anni, è stato trovato senza vita tra due camion. Le forze dell'ordine hanno ricostruito la dinamica, confermando che si è trattato di un incidente avvenuto domenica mattina, quando il suo camion si è improvvisamente mosso, causando la tragedia.
I carabinieri hanno accertato che si è trattato di un incidente: Calogero Scaglione, 35 anni, domenica mattina aveva appena posteggiato il suo camion in salita, in via Diaz a Canicattì, quando il mezzo si è improvvisamente mosso, travolgendolo e schiacciandolo contro un altro veicolo parcheggiato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
