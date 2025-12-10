Il 38enne trovato morto fra due camion | è stato un incidente ricostruita la dinamica

Un tragico incidente si è verificato a Canicattì, dove Calogero Scaglione, 35 anni, è stato trovato senza vita tra due camion. Le forze dell'ordine hanno ricostruito la dinamica, confermando che si è trattato di un incidente avvenuto domenica mattina, quando il suo camion si è improvvisamente mosso, causando la tragedia.

I carabinieri hanno accertato che si è trattato di un incidente: Calogero Scaglione, 35 anni, domenica mattina aveva appena posteggiato il suo camion in salita, in via Diaz a Canicattì, quando il mezzo si è improvvisamente mosso, travolgendolo e schiacciandolo contro un altro veicolo parcheggiato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Omicidio a Colico, elettricista 38enne trovato senza vita in un magazzino

Trani, 38enne trovato morto in un b&b: indagano i carabinieri

Trovato il cadavere di Marianna Bello dopo 18 giorni di ricerche: cos’è successo alla 38enne dispersa nell’alluvione di Favara

Scampia: arrestato 38enne per droga durante controlli della Polizia. Scampia: Polizia arresta 38enne con precedenti, trovato con 15 involucri di cocaina e contante durante i controlli in largo Abbagnano. Operazione del Commissariato. #notizie #news #cron - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia a Canicattì, 38enne morto incastrato tra due camion - Ancora presto, dunque, per parlare di incidente o tragica fatalità. grandangoloagrigento.it scrive