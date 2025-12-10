Il 36enne sottoposto a Tso e morto dopo il viaggio per Corleone nuovi accertamenti sul diario di bordo del 118
Il tablet a bordo dell'ambulanza che ha trasportato Giuseppe Augliera da Messina a Corleone il 25 ottobre potrebbe rivelarsi un elemento chiave nelle indagini sulla sua morte, avvenuta dopo un Tso. Nuovi accertamenti sui dati del dispositivo potrebbero contribuire a chiarire le circostanze del decesso del 36enne, sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.
Potrebbe fornire elementi utili alle indagini il tablet presente a bordo dell'ambulanza che lo scorso 25 ottobre ha trasportato Giuseppe Augliera da Messina a Corleone. L'uomo, sottoposto a Tso, è deceduto negli istanti successivi all'arrivo all'ospedale dei Bianchi per cause ancora tutte da.
