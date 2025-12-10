Il 2 il 12 e il 67 sulla ruota di Napoli sbancano il Lotto | centrati tanti ricchi terni

Nella recente estrazione del Lotto, le ruote di Napoli, 2, 12 e 67, hanno centrato numerosi terni vincenti, portando grande fortuna in Campania. La regione si è distinta per le numerose vincite, evidenziando come il gioco possa regalare emozioni e premi rilevanti. Ecco i dettagli delle vincite e le combinazioni fortunate di questa estrazione.

Campania baciata dalla fortuna nell’ultima estrazione del gioco del Lotto. La ruota di Napoli ha regalato proprio in terra partenopea vincite per 55.750 euro.A Napoli sono stati vinti 23.000 euro grazie al terno 12-16-67 sulla ruota di Napoli, come riporta Agimeg.Ancora un terno sulla ruota. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

