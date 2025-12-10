Il 2 il 12 e il 67 sulla ruota di Napoli sbancano il Lotto | centrati tanti ricchi terni
Nella recente estrazione del Lotto, le ruote di Napoli, 2, 12 e 67, hanno centrato numerosi terni vincenti, portando grande fortuna in Campania. La regione si è distinta per le numerose vincite, evidenziando come il gioco possa regalare emozioni e premi rilevanti. Ecco i dettagli delle vincite e le combinazioni fortunate di questa estrazione.
Campania baciata dalla fortuna nell’ultima estrazione del gioco del Lotto. La ruota di Napoli ha regalato proprio in terra partenopea vincite per 55.750 euro.A Napoli sono stati vinti 23.000 euro grazie al terno 12-16-67 sulla ruota di Napoli, come riporta Agimeg.Ancora un terno sulla ruota. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
L Altro Ispettore Ascolti Tv: Top Trends di oggi - Zazoom Social News
Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi venerdì 5 dicembre 2025 | numeri e combinazione vincente - Zazoom Social News
ESTRAZIONE 24 DICEMBRE SULLA RUOTA DI NAPOLI Vai su Facebook
Perché sui villaggi natalizi ci sono sempre i trenini? Ecco i 3 motivi lucascialo.it
Juve Pafos, ciprioti pericolosi allo Stadium: palo e occasioni per gli ospiti, il pubblico reagisce così! ... juventusnews24.com
Mara Venier: «Orgogliosa di essere nazionalpopolare. La gente vuole un pomeriggio sereno, Domenica In non si ... leggo.it
Virtus-Hapoel, partita ad alta tensione: imponente dispositivo di sicurezza. Madrid: “In Fiera tutto più ... ilrestodelcarlino.it
LIVE Chelsea-Roma 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: tentativo di Giugliano dalla distanza! oasport.it
Audi ha venduto Italdesign alla Ust lettera43.it