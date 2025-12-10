Il 13 dicembre torna la Notte Rossa di Arci Toscana
Il 13 dicembre torna la Notte Rossa di Arci Toscana, un appuntamento imperdibile che coinvolge oltre 300 eventi organizzati dai circoli e comitati della regione. Un'occasione di incontro, cultura e musica che anima la Toscana in una notte ricca di appuntamenti e proposte per tutti i gusti.
Firenze, 10 dicembre 2025 - Saranno più di 300 gli eventi inseriti nell'ambito della Notte Rossa di Arci Toscana, l'evento identitario che raccoglie ogni anno la moltitudine di eventi realizzati dai circoli Arci e comitati della Toscana. Fermo restando il carattere generalista della tipologia degli eventi, quest’anno Arci Toscana ha voluto caratterizzare la Notte Rossa con due temi: la musica live e i diritti creativi giovanili e la situazione drammatica in Palestina e in particolare a Gaza. La Notte Rossa si ripropone così come un vero e proprio grande evento diffuso e lo fa puntando su quelle qualità caratteristiche dell'Arci, la socialità, la solidarietà, l'inclusione e l'accoglienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
