Il 10 dicembre 2025 Jacques e Gabriella di Monaco compiono 11 anni Le 3 nuove foto diffuse da Palazzo e 11 curiosità sui principini

Il 10 dicembre 2025, Jacques e Gabriella di Monaco festeggiano il loro undicesimo compleanno. In occasione di questo evento, il Palazzo ha condiviso tre nuove foto dei principini, accompagnate da undici curiosità sulla loro vita e il loro ruolo nel Principato di Monaco. Un momento speciale per celebrare i giovani membri della famiglia reale monégasca.

Grande festa nel principato di Monaco. Oggi, 10 dicembre, Jacques e Gabriella di Monaco compiono gli anni. I gemelli, figli del principe Alberto e della principessa Charlene, sono nati nel 2014 e spengono le 11 candeline festeggiando con una sempre maggior presenza agli eventi ufficiali. Tra appuntamenti tradizionali come la Giornata Nazionale di Monaco a novembre e varie occasioni festive, i due bambini si sono dimostrati uniti e affiatati. Non sempre sorridenti ma c’è da capirli: a quell’età, forse, tutto si vuole fuorché presenziare a cerimonie rigorose in cui viene loro chiesto di non sbagliare un gesto né un’espressione. 🔗 Leggi su Amica.it