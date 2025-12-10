Il 10 dicembre 2025 Jacques e Gabriella di Monaco compiono 11 anni Le 3 nuove foto diffuse da Palazzo e 11 curiosità sui principini
Il 10 dicembre 2025, Jacques e Gabriella di Monaco festeggiano il loro undicesimo compleanno. In occasione di questo evento, il Palazzo ha condiviso tre nuove foto dei principini, accompagnate da undici curiosità sulla loro vita e il loro ruolo nel Principato di Monaco. Un momento speciale per celebrare i giovani membri della famiglia reale monégasca.
Grande festa nel principato di Monaco. Oggi, 10 dicembre, Jacques e Gabriella di Monaco compiono gli anni. I gemelli, figli del principe Alberto e della principessa Charlene, sono nati nel 2014 e spengono le 11 candeline festeggiando con una sempre maggior presenza agli eventi ufficiali. Tra appuntamenti tradizionali come la Giornata Nazionale di Monaco a novembre e varie occasioni festive, i due bambini si sono dimostrati uniti e affiatati. Non sempre sorridenti ma c’è da capirli: a quell’età, forse, tutto si vuole fuorché presenziare a cerimonie rigorose in cui viene loro chiesto di non sbagliare un gesto né un’espressione. 🔗 Leggi su Amica.it
Il bando del Premio Premio Letterario Internazionale Jacques Prévert 2026 Scadenza 30 Dicembre 2025 concorsiletterari.it/concorso,20751, Invia una raccolta di Poesie oppure un'opera in Prosa inedite. Le opere migliori verranno pubblicate e poste in vendit Vai su X
Il bando del Premio Premio Letterario Internazionale Jacques Prévert 2026 Scadenza 30 Dicembre 2025 https://www.concorsiletterari.it/concorso,20751, Invia una raccolta di Poesie inedite, oppure un'opera inedita in Prosa (Romanzo, Saggio, Racconti, etc) L - facebook.com Vai su Facebook
La Promessa Anticipazioni 10 dicembre 2025: Cruz si vendica di Leocadia e le mette Jana contro! - Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 10 dicembre 2025? Lo riporta msn.com
Maxi multa a Sky Italia, 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette quifinanza.it
Australian Open 2026, Vacherot e Rinderknech insieme in doppio: i due cugini ‘uniscono le forze’ oasport.it
La cucina italiana è finalmente Patrimonio Unesco vanityfair.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it
Il 10 dicembre 2025 Jacques e Gabriella di Monaco compiono 11 anni. Le 3 nuove foto diffuse da Palazzo e 11 ... amica.it
Angelina Mango, aggiunta la data zero al tour Nina canta nei teatri spettacolo.eu