Igiene ambientale sciopero annullato | ecco il motivo
Lo sciopero degli operatori ecologici programmato per oggi, mercoledì 10 dicembre, con presidio davanti alla sede di Confindustria di Trento, è stato annullato. La notizia rappresenta un cambiamento rispetto alle aspettative, influenzando la normale raccolta dei rifiuti e l’attenzione sulle questioni di igiene ambientale nella zona.
Lo sciopero degli operatori ecologici previsto per oggi, mercoledì 10 dicembre, con presidio davanti alla sede di Confindustria di Trento, è stato annullato. Di conseguenza i servizi ambientali sul territorio provinciale torneranno a funzionare regolarmente.Lo hanno comunicato i sindacati di Cgil.
Igiene ambientale ‘fragile’. La protesta dei lavoratori: “Condizioni non dignitose”
Sei Toscana, sciopero del settore igiene ambientale
Iren, venerdì 17 ottobre sciopero nazionale nel comparto igiene ambientale
? A causa dello sciopero nazionale della categoria servizio igiene ambientale proclamato per domani, MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE, comunichiamo la possibilità di disservizi relativi al ritiro dei rifiuti di domani. - facebook.com Vai su Facebook
SCIOPERO NAZIONALE IGIENE AMBIENTALE PER IL RINNOVO DEL CCNL #10dicembre #presidio presso la sede di Hera a #Modena cgilmodena.it/?p=104775 @FpCgilModena @FPCGILER @FpCgilNazionale @cgilnazionale @ERCGIL @collettiva_n Vai su X
Annullato lo sciopero nel settore dell'igiene ambientale a Bari e Foggia - A poche ore dalla protesta, è stato infatti raggiunto l'accordo sul rinnovo del contratto nazionale di ... Secondo rainews.it
