Igiene ambientale sciopero annullato | ecco il motivo

Lo sciopero degli operatori ecologici programmato per oggi, mercoledì 10 dicembre, con presidio davanti alla sede di Confindustria di Trento, è stato annullato. La notizia rappresenta un cambiamento rispetto alle aspettative, influenzando la normale raccolta dei rifiuti e l’attenzione sulle questioni di igiene ambientale nella zona.

Lo sciopero degli operatori ecologici previsto per oggi, mercoledì 10 dicembre, con presidio davanti alla sede di Confindustria di Trento, è stato annullato. Di conseguenza i servizi ambientali sul territorio provinciale torneranno a funzionare regolarmente.Lo hanno comunicato i sindacati di Cgil. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

